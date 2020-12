Avec 4 défaites en 14 matches de Ligue 1, le PSG sera dans l’obligation de remporter ses trois derniers matches de Ligue 1 en 2020 (Lorient, LOSC, Strasbourg) afin de ne pas être distancé par ses concurrents voire de récupérer sa place de leader de championnat (les Rouge et Bleu sont actuellement 3e de L1). Et depuis le retour de la trêve internationale, le PSG n’a pas su garder une constance dans ses résultats. Brillant en Ligue des champions avec des victoires face à Manchester United (3-1) et l’Istanbul Basaksehir (5-1), le club de la capitale a perdu des points faciles en Ligue 1, notamment face aux Girondins de Bordeaux (2-2) et à l’AS Monaco (2-3). Dans sa chronique sur France Bleu Paris, Stéphane Bitton estime que le PSG “navigue à vue” depuis quelques temps.

“Ce matin je me suis permis de paraphrasé un extrait du film Forrest Gump : “Maman disait toujours, le PSG c’est comme une boîte de chocolats, on ne sait jamais sur quoi on va tomber.” C’est un peu ça le PSG en ce moment. Effectivement, ils sont capables d’enchaîner Manchester United (3-1), Montpellier (3-1) et l’Istanbul Basaksehir (5-1) avec des victoires et de se prendre les pieds dans le tapis face à Lyon, à domicile contre un adversaire pour le titre. Donc, le PSG navigue un peu à vue en ce moment et ses supporters aussi”, a exposé Stéphane Bitton sur les ondes de France Bleu Paris. “En d’autres temps, recevoir Lorient, le 17e de Ligue 1 au Parc des Princes, on aurait dit : “c’est facile, le PSG va l’emporter largement“. Ce matin, on espère que le PSG va l’emporter. Paris a besoin de points car ils se sont fait rattraper. Il est temps de prendre des points avant le déplacement de dimanche à Lille, un autre adversaire pour le titre.”