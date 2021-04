Bitton : “Le PSG ne doit pas renoncer à un dixième titre de champion”

Après les champions d’Europe en titre les Verts. Le PSG va devoir réussir la transition entre un choc de Champions League contre le Bayern et une rencontre domestique contre Saint-Etienne. Le déplacement à Strasbourg (1-4) pouvant servir de référence. Avec la même rotation d’effectif ? Possiblement. Mais quoi qu’il en soit, le PSG doit se donner toutes les munitions pour vaincre l’ASSE. C’est ce que Stéphane Bitton, chroniqueur de France Bleu Paris, a souligné ce matin.

“Le PSG va retrouver la Ligue 1 dimanche avec la réception de Saint-Etienne (à 13 heures). Contrairement à certains supporters que j’ai entendu sur l’antenne de France Bleu et qui se reconnaitront, je pense que le PSG et ses joueurs ne doivent pas renoncer à un dixième titre de champion de France. Paris a un effectif pour gagner le Championnat. Vous connaissez le proverbe : “Qui peut le plus peut le moins”. Le PSG est à trois points de Lille et mathématiquement ça reste jouable. Il faut s’accrocher. Ce n’est pas insulter Monaco, Lille ou Lyon que de dire que le PSG a tout pour garder son titre. Tout miser sur la Ligue des champions serait une erreur. Ce serait très risqué. Il y a encore du costaud”, a commenté Stéphane Bitton sur les ondes ce matin. “Mauricio Pochettino doit trouver des équilibres. Pour dimanche c’est assez clair. Neymar, Paredes et Gueye sont suspendus, Marquinhos et Diallo sont blessés, Icardi reste un mystère, il participe aux entraînements mais n’est pas retenu pour les matches… On le réserve parait-il pour le match de Coupe de France. Bonne nouvelle tout de même, Verratti, Florenzi et Kurzawa sont dans le groupe. Ce sera défaite interdite contre Saint-Etienne sachant que Lille reçoit Montpellier ce soir. En cas de victoire le LOSC mettrait le PSG à 6 points.”