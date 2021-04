Dans une saison sans préparation de présaison, avec une crise sanitaire intense, des blessés… le PSG est passé par des coups de pompe monumentaux en Ligue 1 comme en Champions League. Mais depuis le début de l’année civile, physiquement, on sent une équipe qui progresse. L’agent de joueurs Bruno Satin a souligné cet état de fait.

“On a fait le calcul, au PSG ils en sont à plus de 1300 jours d’absence de joueurs en cumulé, avec tous les joueurs qui ont été blessés, Covid… Cette année, ils ont eu une hécatombe phénoménale. Naturellement, quand Bernat se fait les croisés, il en a pour toute la saison, ça prend du temps mais ils ont accumulé un nombre de blessés incroyable”, a commenté l’agent au micro de Canal Plus. “Le PSG s’est qualifié avec un seul titulaire en défense. Donc, c’est possible de gagner. Ce qui est intéressant, c’est que depuis la reprise par Mauricio Pochettino, le niveau physique est beaucoup plus satisfaisant. On ne les voit plus souffrir comme on les voyait souffrir avant Noël. C’est tout à fait correct. On le constate dans les dernières vingt minutes des matches.”

Programme du PSG