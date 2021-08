Bitton : « Leonardo est le spécialiste de la dernière heure »

Tic-tac… comme on aime le dire à Madrid lors de ces dernières heures de mercato. Le compte à rebours est lancé, c’est le dernier jour d’activité sur le marché des transferts. Le journaliste Stéphane Bitton a soumis ses souhaits pour le PSG avant que le rideau ne tombe.

« Il semblerait que Kylian Mbappé va rester sous le maillot du PSG. Il faut se rappeler d’une chose : le club ne voulait pas le vendre et n’a pas besoin d’argent. Le PSG rêvait d’associer le meilleur joueur du monde, Lionel Messi, au futur meilleur joueur, Kylian Mbappé. Avec Neymar qui au passage peut se mêler à la lutte », a commenté le journaliste sur France Bleu Paris. « Mais franchement il est très fort dans sa tête ce garçon ! A 22 ans il a démontré une maturité malgré les sifflets du Parc des Princes et la presse de Madrid qui l’envoie tous les matins au Real. Il est resté droit dans ses crampons. C’est la marque des grands joueurs. Rappelons qu’en quatre matches il a marqué trois fois et fait deux passes décisives. Pour un gars déstabilisé il s’est très bien débrouillé. Qui doit partir aujourd’hui ? En tête Julian Draxler, qui est plus que décevant. On a tout essayé. Avec la concurrence je lui conseillerais de partir. Layvin Kurzawa est dans la même lignée. Rafinha est passé aux abonnés absents. Pour Sergio Rico ça devient compliqué aussi. Et puis il y a Thilo Kehrer que je trouve insuffisant. En revanche je garde absolument Herrera et Sarabia. Ce serait bien qu’un latéral gauche arrive, voire de trouver un Donnarumma du milieu de terrain, jeune et en devenir. Une forme d’investissement pour l’avenir. Leonardo est le spécialiste de la dernière heure. Ca doit encore négocier sec. On saura demain quel visage aura le PSG 2021/2022. Mais quoi qu’il arrive le mercato du PSG a été extrêmement réussi. C’est un mercato historique. Le PSG a la meilleure équipe de toute son histoire. Maintenant, il n’y a plus qu’à… »