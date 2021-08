Moise Kean (21 ans) est revenu ce matin officiellement à la Juventus. Le joueur qui a passé la saison dernière au PSG est prêté pour deux saisons avec un achat automatique à la fin de la période. Le club italien paiera 28M€ en trois fois à Everton, plus 7M€ pour les deux années de prêt, et plus potentiellement 3M€ de bonus. Mais Massimiliano Allegri, comme le rapporte le Corriere della Sera, aimerait que le club lui fournisse un avant-centre et un milieu de terrain de qualité. L’idéal reste Mauro Icardi dans les têtes turinoises. Mais le problème de la Juventus est économique car Leonardo demande 50 millions d’euros pour son attaquant, explique le journal transalpin. C’est beaucoup pour un club en mauvais état financièrement.