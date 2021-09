Bitton : « Les futurs adversaires du PSG vont trembler »

Les Parisiens étaient attendus au tournant pour ce premier choc de la saison face à Manchester City. Une rencontre parfaitement négociée par le PSG qui après une à victoire (2-0) pleine d’abnégation et de caractère, prend la tête du groupe A. Observateur aguerri du club de la capitale, Stéphane Bitton est revenu lors de sa matinale, sur la belle prestation Rouge et Bleu ainsi que sur le premier but de Léo Messi.

« Les grands joueurs font la différence. C’est arrivé à la 74e, le meilleur moment qui a fait le plus mal au City de Guardiola. Un seul tir, un seul but, c’est la marque des très grands. En tous les cas, cette fois-ci c’est parti pour Lionel Messi. Il fallait qu’il se libère, c’est son premier but sous le maillot du Paris Saint-Germain. Je suis persuadé qu’il y en aura d’autres, beaucoup d’autres, et que maintenant tous les futurs adversaires du PSG vont trembler car il est capable de faire la différence à tout moment. Et dire que certains doutaient de ses qualités actuelles. Moi, je n’ai jamais douté de Lionel Messi », a déclaré Stéphane Bitton sur les ondes de France Bleu Paris avant de rendre grâce au milieu de terrain du PSG, secteur qui a excellé face aux hommes de Guardiola. « C’est au milieu de terrain que la lumière est née puisque Marco Verratti venu. On ne dit pas assez à quel point Verratti est le stratège, le maître à jouer du PSG. Et Idrissa Gueye qui marche sur l’eau en ce moment, a ouvert la marque. Il a un abattage… C’est un Ngolo Kanté pour le Paris Saint-Germain. Il est en train de se redécouvrir sous le maillot de Paris. Et finalement, il nous a permis de passer une sacrée soirée.