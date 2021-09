Le PSG s’est imposé sur sa pelouse au Parc des Princes face à Manchester City pour la deuxième journée de la Ligue des Champions (2-0). Leo Messi a marqué son premier but sous les couleurs Rouge & Bleu mais les véritables satisfactions ont été le milieu de terrain et la triplette Verratti – Gueye – Herrera. Le génie italien a reçu la note de 8/10 par la rédaction de Canal-Supporters, l’international sénégalais a été élu homme du match (et a obtenu la note de 8,5/10) et l’ancien mancunien a très bien respecté ce rôle de travailleur (et a eu 6,5/10).

Face à cet équilibre et ce match, pensez-vous que le PSG a enfin trouvé son milieu de terrain type ? Pensez-vous que Mauricio Pochettino peut construire la suite de sa saison sur ce trio ? Quelle place pour Wijnaldum et Paredes ? N’hésitez pas à nous le dire dans les commentaires !