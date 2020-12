C’est encore et toujours le grand débat : Lionel Messi peut-il rejouer avec Neymar et pourquoi pas au PSG ? Depuis mercredi soir et la prise de parole du Brésilien au micro du ESPN argentin, les projections se multiplient. Le journaliste Stéphane Bitton y croit. Et il en rêve.

“Neymar est un malin, il a attendu une belle victoire du PSG et une bonne prestation de sa part avec un doublé pour exprimer son envie de retrouver son copain Lionel Messi. Aujourd’hui, c’est le Black Friday, il y a peut-être une affaire à réaliser pour le PSG… En tout cas, c’est une possibilité. Peu de clubs peuvent s’offrir la star argentine : City et Paris. Sachant qu’au Barça les finances sont compliquées aujourd’hui. On a même appris qu’ils allaient décaler le paiement des salaires et primes de janvier. Donc pour voir ensemble Neymar et Messi, c’est plutôt du coté du PSG”, a commenté Stéphane Bitton sur France Bleu Paris ce matin. “Mais financièrement c’est compliqué, il gagne 80M€ brut par an à Barcelone. Il faut que le Paris Saint-Germain trouve l’argent, ça se jouera au Qatar évidemment, mais aussi du côté de l’UEFA qui devra être un peu plus souple avec le Fair-Play Financier pour pouvoir faire ce montage exceptionnel. La MNM, Messi-Neymar-Mbappé, on peut en rêver, ce n’est pas impossible. Avec le marketing, je vous laisse imaginer ce que serait la vente de maillots avec le meilleur joueur du monde… Moi, Messi au PSG j’en rêve depuis qu’il foule les pelouses mondiales. Il a inscrit un but formidable le week-end dernier contre Osasuna. Je peux vous assurer qu’à 33 ans il a de beaux restes. Il ferait le bonheur du PSG et de tous les supporters.”