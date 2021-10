Bitton prend la défense de Pochettino

Depuis plusieurs semaines, Mauricio Pochettino est vivement critiqué aussi bien pour ses choix tactiques que sa communication. Et après le match nul face à l’OM ce dimanche (0-0), l’entraîneur parisien était une nouvelle fois au centre des débats après ses déclarations d’après-match où il mettait en lumière le caractère de son équipe et la prestation de Neymar Jr. Dans sa chronique sur France Bleu Paris, Stéphane Bitton a tenu à défendre Mauricio Pochettino notamment sur son bilan lors des échéances importantes.

« Je voudrais prendre la défense de Mauricio Pochettino parce que tout le monde lui tombe un peu sur le dos depuis 48 heures. En tous les cas, je suis réaliste et je comprends bien les choses. Alors je ne vais pas vous dire que tout va bien au PSG au niveau du jeu et que Pochettino utilise au mieux Leo Messi avec ce qu’il pourrait apporter au PSG. Je ne vais pas non plus vous dire que le jeu du PSG fait rêver toute l’Europe, mais je vais quand même prendre la défense de Mauricio Pochettino. Depuis qu’il est aux commandes du PSG, son équipe est rarement passée à côté d’un match important, et dans la quête de la Ligue des champions c’est essentiel. Depuis son arrivée, il y a eu Barcelone, une victoire à Lyon en championnat, le Bayern est passé à la trappe aussi et la finale de la Coupe de France face à Monaco. Seul le Manchester City de Guardiola (en demi-finale de C1) lui a résisté. Et cette saison, même limonade. Face à City en poules dans un match important, le PSG s’est imposé et le match nul face à Marseille, je l’ai trouvé très encourageant à dix contre onze. Paris est un solide leader du championnat et de sa poule de Ligue des champions. En matière de football, seul les résultats comptent et rien ne dit que le PSG ne tournera pas à plein régime au printemps prochain », a commenté Stéphane Bitton dans sa chronique sur France Bleu Paris. « Il a plein de choses à améliorer, mais reconnaissons aussi qu’il n’a pas eu le temps. Il fait beaucoup de politiques comme Emery et Tuchel avant lui. Vous avez un Neymar qui n’est pas en forme mais il se retrouve titulaire. Ça c’est de la politique parce que normalement Neymar n’aurait pas dû être titulaire au coup d’envoi. Il lui reste beaucoup de travail. On entend des critiques et elles sont justifiées mais je crois qu’il faut lui laisser du temps. »