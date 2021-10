Hier soir, le PSG a obtenu le match nul face à l’OM (0-0), en disputant la dernière demi-heure en infériorité numérique. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino avait décidé de lancer pour la troisième fois de la saison son quatuor offensif Neymar-Messi-Di María-Mbappé. Mais une nouvelle fois, les attaquants ont éprouvé des difficultés dans le jeu. Au lendemain de ce match nul, les observateurs de football remettent en cause les choix de l’entraîneur du PSG, à l’image de l’ancien Parisien, Jérôme Rothen.

« Tu ne peux pas être à l’opposé comme ça tout le temps (en référence à son discours d’après-match, ndlr). Alors quelques fois pour protéger ton groupe, tes joueurs et un club, pas de soucis ça peut arriver. Mais la langue de bois, ça va deux secondes ! À travers sa déclaration hier où il embellit les choses comme très souvent, il est totalement à l’opposé avec la prestation collective de son équipe et celle de Neymar. J’ai envie de lui dire ‘Qu’est-ce qui lui empêche de dire la vérité et pourquoi il réagit comme ça.’ À travers les huit derniers matches, et je ne vais pas remonter plus loin car ça ne sert à rien, le PSG a été bon zéro fois sur 90 minutes. Soit c’est une mi-temps sur deux ou parfois juste 20-30 minutes et ça suffit pour être efficace et réaliste. Et encore, Manchester City c’était un match de très haut niveau et je vais le mettre de côté. Dans les autres matches, il y a des manques à tous les niveaux », a déclaré Jérôme Rothen dans son émission Rothen s’enflamme. « Le problème, c’est qu’on ne sait pas où il veut en venir. Tu ne sais pas comment il veut jouer. Je n’avais pas de doute quand il avait signé, mais aujourd’hui j’ai des doutes en terme de communication mais surtout sur ce qu’il veut mettre sur le terrain et son profil de jeu (…) Il met les quatre offensifs dans la même disposition que lors du match à Rennes, alors que c’est peut-être le match le plus minable du PSG depuis ce début de saison. Et il va nous expliquer que c’est normal que cette équipe soit en pleine progression. Mais il n’y a plus de progression mais de la régression monsieur Pochettino. »