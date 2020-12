Le PSG encore victime d’un de ses anciens ? Kingsley Coman en finale de la Ligue des Champions avec le FC Bayern (1-0), Christopher Nkunku lors de la victoire 2-1 du RB Leipzig, Yacine Adli samedi dernier au Parc des Princes avec les Girondins de Bordeaux suite à une passe de Hatem Ben Arfa… Les expériences récentes ont été néfastes pour le club de la capitale. Mercredi soir, c’est Edinson Cavani, le meilleur buteur (200 réalisations) de l’histoire du PSG qui affrontera les Rouge & Bleu, avec le maillot de Manchester United. Les retrouvailles seront-elles difficiles pour le Paris Saint-Germain ? En tout cas, dimanche, contre Southampton, le Matador a marqué deux fois et délivré une passe décisive en 45 minutes. L’Uruguayen est en top forme. Pas rassurant pour le PSG. Le journaliste Stéphane Bitton exprime de fortes craintes à ce sujet.

“Quand on connait un peu l’histoire du PSG on sait qu’il va falloir se méfier d’Edinson Cavani demain soir”, a commenté Stéphane Bitton au micro de France Bleu Paris ce matin. “C’est le meilleur buteur de l’histoire du club, celui qui est parti un peu comme un voleur avant le Final 8, celui qui a été oublié dans toutes les “équipe-type” des 50 ans du club, ce qui n’était pas très délicat… moi je fais partie des fans d’Edinson Cavani même si demain soir il sera dans l’autre camp. Je n’ai pas oublié ce qu’il a apporté au PSG. Il a été combatif de la première à la dernière minute. C’est le seul qui a émergé lors de la remontada à Barcelone. C’est le professionnel parfait. Quand je vois l’état d’esprit qui règne aujourd’hui au PSG, j’écrase une petite larme pour Edinson Cavani. Et particulièrement à l’idée de le retrouver mercredi.