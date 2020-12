Kingsley Coman en finale de la Ligue des Champions avec le FC Bayern (1-0), Christopher Nkunku lors de la victoire 2-1 du RB Leipzig, Yacine Adli samedi dernier au Parc des Princes avec les Girondins de Bordeaux… Les Titis du PSG ont marqué des buts qui ont coûté cher au club de la capitale ces dernières semaines. Mercredi soir, c’est Edinson Cavani, le meilleur buteur (200 réalisations) de l’histoire du PSG qui affrontera les Rouge & Bleu, avec le maillot de Manchester United. Les retrouvailles seront-elles difficiles pour le Paris Saint-Germain ? En tout cas, dimanche, contre Southampton, le Matador a marqué deux fois et délivré une passe décisive en 45 minutes. L’Uruguayen est en top forme. Pas rassurant pour le PSG.

C’est ce que pense Eric Carrière, consultant pour Canal Plus. “Je ne suis pas sûr qu’Ole Gunnar Solskjær le titularise, mais en tout cas il pose de bons problèmes à son entraîneur. Car contre Southampton on a vu ce qu’on connait de très très bien chez Edinson Cavani. Ce n’est pas une bonne nouvelle pour le PSG”, a commenté l’ancien milieu de terrain lors du Late Football Club. “Après si Paris marque plus de buts que Manchester United, ce ne sera pas grave…”