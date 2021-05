Le PSG s’est offert mercredi soir à la Mosson de Montpellier une septième finale de Coupe de France de rang (19e au total) avec pour objectif une 14e victoire finale. Mais rien n’a été simple dans l’Hérault hier car malgré une avalanche d’occasions, Paris n’a marqué “que” deux fois grâce à son meilleur joueur, Kylian Mbappé. Un pur talent sous contrat jusqu’en 2022 que le PSG doit impérativement conserver, clame Stéphane Bitton, chroniqueur France Bleu Paris.

“Le PSG ne lâche pas sa Coupe de France. Paris est le recordman avec 13 victoires et il va jouer sa 7e finale de suite, là aussi c’est un record qui montre sa réussite et son attachement à la compétition. Tout n’a pas été simple hier soir, mais le Paris Saint-Germain voulait la victoire dans un contexte sportif un peu compliqué. La séance de tirs au but nous a mis les nerfs à vif. Mais c’est passé. Le PSG est en finale et il les rate rarement. Particulièrement en Coupe de France. Il y a de quoi être optimiste et envisager pourquoi pas un nouveau titre”, a commenté Stéphane Bitton ce jeudi matin sur France Bleu Paris. “Kylian Mbappé, c’est l’homme du match et l’homme de l’année. Il faut absolument le garder. Il a encore été double buteur. J’ai une image en tête : sa joie après le 6e tir au but victorieux. Je ne connais pas la suite de son histoire. Tout le monde attend sa parole, presque plus que la venue d’un nouveau Pape. Mais j’ai compris quelque chose hier soir : si personne n’est irremplaçable, Mbappé est plus irremplaçable que d’autres. Ce n’est pas de moi, c’est de Coluche. Mais c’est avec lui que le PSG remportera la Ligue des champions. De quoi nous donner des remords par rapport au match de Manchester City. L’histoire aurait été différente. Le PSG doit TOUT faire pour le conserver.”