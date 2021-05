Le Sommer : “On est déterminées pour aller chercher ce titre”

Eugénie Le Sommer (32 ans mardi), attaquante des Bleues et de l’Olympique Lyonnais (sous contrat jusqu’en 2023), va partir en prêt à l’OL Reign, la franchise américaine du club lyonnais, du 6 juin au 31 décembre. Mais ce départ acté aux Etats-Unis, à Seattle, ne va pas la distraire alors que se profile une “finale” de la D1 Arkema face au PSG, le 30 mai. “Malgré toutes les annonces qu’il peut y avoir, on est déterminées pour aller chercher ce titre. Mon esprit n’est pas du tout aux États-Unis”, assure Eugénie Le Sommer dans L’Equipe. “Il faudra bien négocier tous les matches, celui contre Bordeaux aussi (le 21 mai). L’élimination en Ligue des champions a été difficile, mais on passe à autre chose. On n’est pas abattues. On a eu un changement de coach, on veut réussir pour ça aussi, car le club a vécu une situation difficile.”