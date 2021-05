Le PSG s’est offert mercredi soir à la Mosson de Montpellier une septième finale de Coupe de France de rang (19e au total) avec pour objectif une 14e victoire finale. Mais rien n’a été simple dans l’Hérault hier car malgré une avalanche d’occasions, Paris n’a marqué “que” deux fois grâce à son meilleur joueur, Kylian Mbappé.

“Je n’ai pas vu un PSG en dedans ou en deçà mais un Paris souffrant de réalisme de manière hallucinante. Dans le football tout peut tourner contre vous malgré les plans, malgré les intentions intéressantes, malgré une qualité technique au dessus du lot. J’ai vu Montpellier avoir beaucoup de réussite en fin de match. Son mérite, c’est de n’avoir jamais renoncé. Mais je n’ai rien à reprocher au PSG si ce n’est le dernier geste où ils ont été en dessous de leur niveau”, a commenté Geoffroy Garétier lors du Late Football Club. “C’est inquiétant par rapport à la masse d’occasions, mais le PSG n’a rien à se reprocher, ça arrive… On a vu combien de matches comme ça ! C’est l’histoire du foot. Et puis on sait que c’est une saison à part, il n’y a pas eu de préparation athlétique, pas de travail foncier depuis juin 2020. On sait que les joueurs n’ont jamais été à leur meilleur niveau de forme en même temps. On sait qu’un Neymar – qui a été préservé – n’est pas à son niveau habituel. On sait que Kylian Mbappé qui tire l’équipe vers le haut ne peut pas faire des matches entiers. On sait bien que cette équipe du PSG est plus fragile que d’habitude. Mais elle a eu le mérite d’être allé chercher au mental la qualification aux tirs au but. C’est important aussi.”