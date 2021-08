Le PSG a officiellement recruté hier pour deux saisons la gardienne tchèque de 25 ans Barbora Votíková (24 sélections). Mais il a également signé une actrice (vue dans plusieurs films), une présentatrice de télévision et une Youtubeuse star dans son pays! Car “Bára” Votíková a quasiment un demi-million d’abonnés à sa chaîne. La recrue du PSG est à la sixième place des youtubeuses les mieux rémunérées de République tchèque selon le magazine Forbes. “Vis comme tu veux, ne prends pas la vie trop au sérieux et n’aie pas peur de rêver”, c’est son leitmotiv. Et il semble bien fonctionner. Sur Instagram, “Bára” Votíková affiche 495k de fans. Commercialement, l’internationale a quelques partenaires connus : Pepsi, Adidas, Les fast-food In-n-out ou encore les glaces Republika Kaktus. Tout roule et Paris sera son prochain terrain de jeu.