Bordeaux / PSG : les clés du match

Dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1, le PSG se déplace au Matmut Atlantique pour affronter Bordeaux (21h, Canal Plus Décalé). Si les hommes de Mauricio Pochettino ne séduisent dans le jeu, ils sont toujours en tête du classement avec 31 points. Les Parisiens voudront continuer à creuser l’écart sur ses adversaires. Avant d’assister à cette rencontre, focus sur les chiffres de ce match.

Le Paris Saint-Germain et Bordeaux se sont affrontés à 108 reprises. Le bilan est à l’avantage des Rouge et Bleu avec 44 victoires, 24 matches nuls et 39 défaites. Le PSG est sur une bonne lancée face à cette équipe, puisque lors des 13 dernières rencontres, le club de la capitale n’a pas perdu le moindre match (9 victoires et 4 matches nuls). Par ailleurs, les joueurs parisiens sont invaincus au Matmut Atlantique, depuis son inauguration le 18 mai 2015.

Pour ce qui est des meilleurs buteurs de l’histoire du PSG face à Bordeaux, Edinson Cavani est largement en tête (12 buts). Il est suivi par Pedro Miguel Pauleta (7 buts), Mustapha Dahleb, Neymar et Dominique Rocheteau (5 buts). En championnat, le PSG affiche un bon parcours depuis le début de saison (10 victoires, 1 match nul et 1 défaite). Néanmoins, sur ses deux derniers déplacements, l’ogre parisien n’a pas trouvé le chemin des filets. Il faudra donc marquer à nouveau pour renouer avec la victoire.