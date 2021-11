Le PSG n’apporte pas pleinement satisfaction à ses supporters depuis le début de saison. On reproche à Mauricio Pochettino de ne pas avoir de philosophie de jeu. Dans ses discours, il met en avant les progrès collectifs et individuels de son équipe. Dans L’Équipe du Soir hier, une question a émergé à propos de la conférence de presse de Mauricio Pochettino. Le discours de l’entraîneur argentin devient-il ridicule ? Damien Degorre y a répondu et il n’est pas de cet avis.

« Les propos de Pochettino ridicules ? Il faut distinguer les propos qu’il a pu dire sur ce que proposent les joueurs et le contenu de la conférence de presse. Là on ne revient pas sur le jeu, mais sur sa conférence de presse. Il le dit, il n’est pas satisfait de ce qu’il voit mais il donne des arguments pour justifier la situation. On peut être d’accord ou non avec ses propos. De là à dire que c’est ridicule et illisible…«