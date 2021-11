Ce samedi soir à 21h (Canal Plus Décalé), le PSG défie les Girondins de Bordeaux à l’occasion de la 13e journée de Ligue 1. Leader du championnat, le club de la capitale voudra conforter sa place de leader face à un adversaire en difficulté cette saison (16e). Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino sera privé de certains joueurs cadres à l’image de Presnel Kimpembe, Marco Verratti et Leo Messi. À cela s’ajoute les absences de Sergio Ramos, Leandro Paredes, Rafinha et celle surprise d’Abdou Diallo. Mais, il pourra compter sur le retour d’Achraf Hakimi, suspendu face au LOSC la semaine passée. Et pour ce déplacement en Gironde, le coach argentin a dévoilé son groupe ce samedi en fin de matinée.

Le groupe du PSG