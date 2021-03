Bordeaux / PSG : les notes des joueurs parisiens

Sept cadres indisponibles (Neymar, Mbappé, Verratti, Di Maria, Florenzi, Bernat, Kean), Paredes sur le banc, avant ce Bordeaux-PSG on se disait qu’il fallait prendre trois points au Matmut-Atlantique et que la manière importerait peu, Paris a pris ce qu’il était venu chercher dans cette course au titre si tendue. Lyon avait gagné, Lille a gagné, Paris l’emporte. Le sprint est intense, et Monaco décroche avec sa défaite 1-0 à Strasbourg (voir ci-dessous). Si le PSG s’est imposé 1-0 en terres girondines, il le doit pour beaucoup à une première mi-temps maitrisée, avec Julian Draxler et surtout Rafinha à la manœuvre. Il le doit aussi au superbe enchainement contrôle du droit, frappe du gauche de Pablo Sarabia. Trois hommes inspirés en première mi-temps, moins après, la faute à un manque de rythme. Si le PSG a baissé d’un ton à la pause, il a tenu grâce à sa puissance défensive, Marquinhos et Presnel Kimpembe faisant la loi. Bien aidés par un Danilo plus robuste et un Gana Gueye franchement bon, passeur décisif, tonique, avec des conduites de balle percutantes. Les déceptions, on les trouve chez les latéraux, et en pointe, avec un Mauro Icardi peu inspiré. N’oublions pas Keylor Navas, toujours là pour la parade qui compte (92e).

Les notes de Canal Supporters pour les joueurs du PSG : Navas (7.5) – Dagba (4) – Marquinhos (6,5) – Kimpembe (6,5) – Kurzawa (5,5) – Danilo (6) – Gueye (7) – Rafinha (6) – Sarabia (6,5) – Icardi (4) – Draxler (5,5)