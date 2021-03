Kimpembe : “On est conscients de ce qu’il faut faire”

Grâce à une réalisation de Pablo Sarabia, le PSG s’est imposé face aux Girondins de Bordeaux (1-0), à l’occasion de la 28ème journée de Ligue 1. Un succès qui permet au club de la capitale de reprendre sa deuxième place au classement, à deux points du LOSC (62 pts), victorieux dans les dernières minutes face à l’OM (2-0). Après la rencontre, Presnel Kimpembe est revenu sur la prestation parisienne, au micro de Canal Plus.

“On retient la victoire ou la manière ? La victoire forcement, on sait que c’est compliqué en championnat. On a besoin de points, c’était important de reprendre trois points et de rentrer avec à la maison. Les difficultés dans le jeu en championnat ? C’est un mélange de tout, on voit que le championnat est relevé. C’est aussi l’enchaînement des matches, c’est la compétition qui demande ça. Un pacte entre les joueurs et le staff ? Ce n’est pas un pacte, c’est une obligation. On est conscients de ce qu’il faut faire. Comme le coach l’avait dit, si on gagne tous nos matches on est champions. On sait ce qu’il nous reste à faire et le destin est entre nos mains. Des douleurs au dos ? Ils ont un terrain un peu dur mais ça va. Vous êtes solide ça va ? Comme d’habitude, la force tu connais (rires).”