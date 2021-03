Pochettino : “Je suis satisfait du rendement de l’équipe, même si ce n’est pas parfait”

Victorieux dans la douleur face aux Girondins de Bordeaux (1-0), le PSG a remporté trois points importants lors de cette 28ème journée de Ligue 1. Privé de nombreux joueurs cadres pour ce match (Bernat, Florenzi, Verratti, Neymar, Di María, Mbappé et Kean), Mauricio Pochettino avait livré quelques surprises au coup d’envoi avec les titularisations de Colin Dagba et Danilo Pereira. En conférence de presse d’après-match, l’entraîneur du PSG, est revenu sur la performance de son équipe en Gironde, dans des propos rapportés par le journaliste de Goal, Benjamin Quarez.

La performance de l’équipe

Pochettino : “Une bonne première période. La deuxième, on a bien défendu. On a un peu souffert, Bordeaux a haussé le rythme. On a contrôlé d’une manière globale. Aujourd’hui, je peux dire que je suis fier de diriger cette équipe et ces joueurs, qui travaillent avec un grand professionnalisme. Tous les joueurs sont importants (…) On ne doit pas se relâcher. Il reste 10 matches à jouer et on sait que si on gagne les 10 matches, avec les confrontations directes, on sera champion.”

Le rendement des remplaçants

Pochettino : “Je suis content parce qu’avec beaucoup d’absents, ceux qui jouent moins ont pu prouver leur importance. Nous l’avions déjà montré à Dijon. Le football est un sport collectif, tous les membres de l’équipe sont importants. Il faut respecter tout le monde. Je suis fier d’avoir un équipe des joueurs qui continuent de travailler malgré la frustration de ne pas jouer. Je suis satisfait du rendement de l’équipe, même si ce n’est pas parfait. On a perdu contre Lorient (2-3) et Monaco (0-2) avec des équipes différentes. Je suis content du travail fait par tous les joueurs, peu importe leur temps de jeu.”

Au sujet deNeymar

Pochettino : “Neymar ? L’évolution est plutôt favorable. On est content de l’évolution de tous les blessés, on va les évaluer demain (jeudi). Et on verra sur qui on pourra compter samedi.”

L’absence de Paredes au coup d’envoi

Pochettino : “Par rapport à Paredes, c’était un choix tactique. On est content du rendement de l’équipe et Gueye. Avec Danilo on a pensé que c’était la bonne association. On ne peut jouer qu’à onze.”