Boulleau : « Neymar, c’est un joueur qui marquera l’histoire »

Actuellement en soins après avoir contractée une entorse de la cheville le 28 novembre dernier face à l’AS Saint-Etienne, Neymar Jr devrait retrouver la compétition dans les semaines à venir. Le numéro 10 des Rouge & Bleu espère notamment un retour avant le huitième de finale aller de Ligue des champions face au Real Madrid (15 février). Alors qu’il fêtera ses 30 ans le 5 février prochain, la carrière de l’international brésilien aura été marquée par de nombreuses blessures au PSG, club avec lequel il est sous contrat jusqu’en 2025. Mais pour Laure Boulleau, Neymar Jr laissera une trace de son passage dans l’histoire du football grâce à son style unique.

« Le match de Neymar Jr avec Santos contre Flamengo en 2011 ? C’est sûr que lorsqu’on revoit ces images-là, on revoit quand même ses qualités techniques, sa créativité et sa folie qui est unique. C’est vrai qu’il était plus léger sur le terrain et plus rapide, il n’avait pas le même âge non plus. Il avait tout à découvrir à ce moment là donc il avait sûrement une motivation exceptionnelle. L’histoire, ce n’est pas de comparer le joueur qu’il est aujourd’hui. Mais ce joueur, que ce soit sa personnalité, qu’on l’aime ou pas, on est obligé de le remarquer. Et au niveau de son football, c’est un footballeur qui a un style uniquement à lui. Donc, quoi qu’il arrive, c’est un joueur qui marque et marquera l’histoire », a déclaré l’ancienne Parisienne sur le plateau du Canal Football Club. « Avec le PSG, c’est comme un amour déçu. On en attend toujours plus, mais malgré tout rappelez-vous du Final 8 de Ligue des champions (à l’été 2020), c’est lui qui amène le Paris Saint-Germain en finale. Avec ce joueur, tout le monde sait qu’à un moment donné, c’est lui qui est capable de te faire gagner aussi. »