Brest/PSG – L’enjeu et les points clés de la rencontre

Les supporters du PSG ont des étoiles plein les yeux après la victoire contre l’AC Milan au Parc des Princes ce mercredi (3-0). Après avoir enchaîné deux victoires en Ligue 1 (Rennes, Strasbourg), le club de la capitale se déplace à Brest ce dimanche pour le compte de la 10e journée de Ligue 1. Focus sur cette rencontre.

Un adversaire à prendre au sérieux

Le PSG possède 18 points en 9 journées de championnat et est à deux points de l’AS Monaco, 1er du classement, et à un point de Nice, dauphin des Monégasques. Brest n’est pas si loin du club de la capitale. Avec 15 points, les Brestois sont 5e au classement. Après un bon début de championnat, Brest s’est fait accrocher face à Toulouse (1-1) et a perdu en terres lilloises (0-1). La dernières rencontre entre Paris et Brest remonte au 11 mars dernier lors de la 27e journée de championnat. Soler et Mbappé avaient permis aux Parisiens de l’empoter au Stade Francis-Le Blé (1-2).

Ce dimanche, Brest devrait se présenter avec un schéma en 4-3-3 ou 4-2-3-1. Les attaquants parisiens devront être bons devant le but parce qu’en face, Marco Bizot possède un taux d’arrêts de 77,8% cette saison, soit le 5e meilleur taux de Ligue 1. Sur le côté droit, on retrouvera Kenny Lala qui retrouve peu à peu le niveau qu’il avait lors de ses années strasbourgeoises. Mais le joueur à surveiller, c’est Pierre Lees-Melou qui est considéré comme le meilleur joueur de son équipe depuis le début de saison. Il possède une moyenne de 70 ballons touchés par match. Il est tout simplement le maître à jouer de Brest. Il y aura match dans le match avec en face un Vitinha en grande forme. Avec 71,4% de dribbles réussis et 32 actions menant à un tir depuis le début de la saison, le Portugais brille avec le PSG.