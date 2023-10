Warren Zaïre-Emery comparé à… Victor Wembanyama

Invitée sur le plateau de L’Équipe au lendemain de la démonstration de Warren Zaïre-Emery face à l’AC Milan, Pia Clemens dévoile les coulisses et la maturité du Titi Parisien lors de sa première interview.

Warren Zaïre-Emery fait trembler la capitale depuis le début de saison. Élément clé de l’effectif du PSG de Luis Enrique, le milieu de terrain épate les supporters parisiens, mais aussi les médias du monde. Tête d’affiche de la formation parisienne, le jeune milieu de terrain a encore tapé fort face au Milan AC. Auteur d’une prestation de très haut niveau et deux passes décisives, le Français est rentré chez lui avec le trophée d’homme du match. Une performance qui interpelle les passionnés, à l’image de Pia Clemens, animatrice de l’émission 100% PSG Le Mag sur France Bleu Paris. Invitée sur La Chaîne L’Équipe après la victoire du PSG en Ligue des Champions, la journaliste est revenue sur sa première interview avec le Titi Parisien. Encore séduite par le comportement adaptatif du joueur de 17 ans sur le terrain, elle explique leur rencontre : « Je l’ai vu, il est effectivement très timide. On l’a tous vu avec un mégaphone au pied du Virage Auteuil, et quand il est arrivé la première phrase qu’il m’a dite c’est ‘Ça va être difficile, je ne sais pas faire ça. Je n’ai jamais fait d’interview donc j’ai un peu peur’. On s’est assis l’un en face de l’autre, je lui ai dit comme une maman ‘T’inquiètes Warren, je vais faire des blagues, ça va bien se passer’. Il a commencé à parler, c’était un livre qui me parlait. Tout ce qu’il me racontait était interessant, réfléchi, tout était cohérent, tout avait un sens. Je ne suis pas seulement fan du footballeur, je suis aussi très impressionnée par la personne qu’il est. »

Meilleur au football que pour faire ses lacets

Si tout le monde semble d’accord sur la force de Warren Zaïre-Emery sur le terrain, il semble être tout aussi sage en dehors. Une maturité qui peut faire penser à celle de Victor Wembanyama, grande promesse du basketball français : « Il est différent. Au même titre que Wembanyama, il est différent et on le sent. Il est entré dans son premier club de foot avant d’y avoir l’âge d’avoir une licence et il était tellement fort à 4 ans et demi, que le coach lui a dit ‘Ok je veux bien te signer une licence, mais tu dois d’abord apprendre à faire tes lacets’. […] En debriefant le match de Warren Zaïre-Emery, je me disais ‘Ce gamin c’est une vieille âme’, il a déjà vécu des trucs avant et je vous assure que c’est quelqu’un d’étonnant. »