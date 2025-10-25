Brest / PSG – Les compositions officielles

Ce samedi après-midi (17h sur beIN SPORTS 1), le PSG affronte le Stade Brestois à l’occasion de la 9e journée de Ligue 1. Voici les compositions officielles.

Après sa démonstration sur la pelouse du Bayer Leverkusen (2-7) en Ligue des champions, le PSG retrouve la Ligue 1 ce samedi après-midi. À l’occasion de la 9e journée du championnat, le club de la capitale défie le Stade Brestois 29, au Stade Francis-Le Blé. Malgré deux absences majeures dans son groupe (Fabian Ruiz et João Neves), Luis Enrique a aligné une équipe compétitive avec pour objectif de retrouver sa place de leader.

Hakimi titulaire et capitaine

Dans les buts, pas de surprise avec la titularisation de Lucas Chevalier. En défense, Achraf Hakimi est titulaire au poste de latéral droit avec le brassard de capitaine tandis que Lucas Hernandez occupera le couloir gauche. La charnière centrale est composée de Willian Pacho et Illia Zabarnyi. Warren Zaïre-Emery, Vitinha et Lee Kang-In sont alignés dans l’entrejeu. Enfin, le trio offensif est composé de Khvicha Kvaratskhelia, Senny Mayulu et Bradley Barcola.

Feuille de match Stade Brestois 29 / Paris Saint-Germain

9e journée de Ligue 1 – Stade : Francis-Le Blé – Horaire : 17 heures – Diffuseur : beIN SPORTS 1 – Arbitre principal : Jérémie Pignard – Arbitres assistants : Florian Gonçalves et Ludovic Reyes – Quatrième arbitre : Brendan Roffet – VAR : Hamid Guenaoui et Christian Guillard

Le XI de Brest : Majecki – Lala, Diaz, Coulibaly, Locko – Chotard, Magnetti – Mboup, Del Castillo, Dina Ebimbe – Ajorque. Remplaçants : Chardonnet, Zogbe, Baldé, Tousart, Le Cardinal, Guindo, Coudert, Makalou, Le Guen

: Majecki – Lala, Diaz, Coulibaly, Locko – Chotard, Magnetti – Mboup, Del Castillo, Dina Ebimbe – Ajorque. Le XI du PSG : Chevalier – Hakimi (c), Zabarnyi, Pacho, L.Hernandez – Zaïre-Emery, Vitinha, Lee – Kvaratskhelia, Mayulu, Barcola Remplaçants : Safonov, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes, Doué, G.Ramos, Dembélé, Ndjantou, Mbaye

