Enrique : « Hakimi est sans aucun doute le meilleur latéral droit au monde »

Demain après-midi (17 heures, BeIN Sports 1), le PSG se déplace à Brest dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse.

Après deux matches nuls consécutifs en Ligue 1, le PSG voudra retrouver le gout de la victoire en championnat demain après-midi sur la pelouse du Stade Brestois. Pour cette rencontre, Luis Enrique pourra peut-être compter sur le retour de Joao Neves et Fabian Ruiz. À la veille de cette rencontre, le coach du PSG s’est présenté en conférence de presse. Il a évoqué Marquinhos, la concurrence du capitaine du PSG avec Illia Zabarnyi, la concurrence en Ligue 1, la polyvalence de ses joueurs, Achraf Hakimi…

Le match contre Leverkusen (PSG TV)

« Quand on voit le résultat final, on ne se rappelle pas forcément de la 35e minute. Il y a des petits détails tout au long du match qui sont importants. »

La gestion de trois matches de Ligue 1 en une semaine (PSG TV)

« En ce moment, pour moi le plus important est de savoir qui sont les joueurs prêts à jouer et combien de temps ils doivent jouer pour rester en forme mais ne pas avoir de risque de blessure. Nous connaissons très bien Brest. Aucun match là-bas n’est facile. On connaît leurs qualités. Il faut être prêts et avoir un très haut niveau pour gagner ce match. »

Marquinhos présent demain ?

« Il faut attendre le dernier entraînement pour savoir qui sera prêt pour demain. On a récupéré Marquinhos, Ousmane et Désiré la semaine dernière. Ce sont de bonnes nouvelles, on est contents. »

La concurrence Marquinhos / Zabarnyi

« La concurrence, c’est une des choses les plus importantes car c’est comme ça qu’on peut améliorer nos performances individuellement et collectivement. »

Les différences entre les résultats en Ligue 1 et en Ligue des champions

« Vous faites toujours l’analyse en fonction du résultat, ça ne marche pas comme ça. On a la même équipe en Ligue 1 et en Ligue des champions. On a fait la même chose dans le championnat qu’en Ligue des champions. Mais on a la même identité, même s’il y a eu des joueurs différents à cause des blessures. Il n’y a pas eu le même résultat, mais je suis confiant en tant qu’entraîneur car j’ai vu la même chose. Il y a différentes circonstances autour de chaque match. Mais j’ai vu la même identité, la même mentalité en championnat et en Ligue des champions que l’an dernier où on a tout gagné. Je ne me préoccupe pas des autres. Nous n’utilisons pas comme excuses les différentes circonstances qu’on a eues au début de la saison, il faut savoir gérer ça. Je le répète, j’ai vu la même équipe pendant le championnat qu’en Champions League. »

Important de reprendre la première place de Ligue 1 ?

« Plus que ça, le plus important est de gagner les matchs. C’est notre préoccupation, gagner les matches à Brest et Lorient puis le match à domicile contre Nice. Mais c’est très difficile, on connaît la difficulté. Mais c’est notre objectif en tant qu’équipe. »

La polyvalence de ses joueurs

« Avoir des joueurs qui peuvent jouer à différentes positions, c’est toujours positif. Il y a des différences, chaque numéro 9 a ses propres caractéristiques. Mais ce qu’on recherche, c’est de la continuité : capacité à dribbler, capacités défensives, capacité à marquer des buts. Barcola, Lee, Dembélé, Doué, Kvaratskhelia, Ramos, Mayulu... Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent être numéro 9. Avoir cette rotation et cette mobilité, c’est très important pour nous. »

Achraf Hakimi

« Le statut d’Hakimi n’a pas changé ces deux dernières années. Il est l’un des leaders du vestiaire. Ses coéquipiers l’ont choisi comme deuxième capitaine, ça indique son statut et son niveau dans l’équipe. En tant que joueur, c’est un joueur différentiel, il a beaucoup de qualités défensives et offensives, il joue presque tous les matchs, toujours à 100%. Je suis très content de l’avoir dans l’équipe. »

Comment je prépare mentalement mon équipe ?

« C’est le travail de l’entraîneur. Quand tout le monde est négatif, tu dois être positif. Quand tout le monde est positif, tu dois trouver un équilibre. Il faut toujours être à contre-courant. »

Warren Zaïre-Emery

« Zaïre-Emery a joué toute l’année à un très bon niveau. C’est un joueur que nous aimons, que j’aime. C’est normal d’avoir des hauts et des bas pendant une carrière. On est très contents de le voir avec cette confiance. Les deux derniers matchs qu’il a joué, il était sensationnel. »

La mentalité de son équipe

« C’est très important de s’amuser, de profiter. C’est l’une des choses les plus importantes pour nous. C’est l’un des objectifs. »

Le mental d’acier de son équipe

« C’est la première chose que tu cherches à transmettre à tes joueurs. J’essaie de parler de cette mentalité tous les jours. Mais ça n’a rien à voir avec moi. C’est plus leur caractère, leur manière d’être ensemble en tant qu’équipe. Tu peux dire beaucoup de choses, si les joueurs n’ont pas cette ambition et ce caractère, tu ne peux rien transmettre. »

Hakimi mérite le Ballon d’Or Africain ?

« Pour être honnête, je dois connaître le niveau des autres joueurs nommés. Mais c’est sans aucun doute le meilleur latéral droit au monde pour moi. C’est pour ça qu’on ne signe pas d’autre latéral droit. Il joue presque toujours et quand il ne joue pas, on a d’autres options. Tu dois payer beaucoup d’argent pour apporter un latéral droit qui va être suppléant, qui va jouer trois matchs et être démotivé. On essaie d’avoir des possibilités dans l’académie, dans l’équipe, je pense que c’est la meilleure manière d’être performants tout au long de la saison. »

L’état physique de Joao Neves et Fabian Ruiz

« Ils sont très bien mais j’attends la séance d’entraînement de ce soir. Je serais très content d’avoir toute l’équipe, ce sera une très bonne nouvelle. »





