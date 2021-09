Brouard explique ce qui a manqué au PSG

Le PSG a mal débuté sa campagne européenne avec un match nul sur la pelouse de Bruges mercredi soir. Les Parisiens ont été mis en difficultés par les Belges et les grands espaces dans la défense avec notamment le repli défensif insuffisant des trois attaquants. Pour Régis Brouard, il y a des paramètres qui peuvent expliquer cette contre-performance.

« Avec un recul d’entraîneur, je trouve qu’il y a plusieurs paramètres pour la raison de ce non-match entre guillemets. Ils ne sont pas prêts. Les trois de devant ne sont pas au même niveau. Quand vous n’êtes pas prêts, vous pouvez demander quoique ce soit, les efforts ne pourront pas être faits, assure le chroniqueur sur le plateau de l’Equipe du Soir. Et il n’y a que le temps qui va faire ça. On parle beaucoup du jeu défensif des attaquants, mais on peut regarder le reste. Hakimi, il n’arrête pas de monter. Il fait quatre fois sur cinq, huit fois sur dix. Si on lui fait seulement trois fois sur cinq qu’il soit juste – et il l’est souvent – ça pourrait peut-être permettre aux autres de faire moins de travail défensif par rapport à ce qu’on peut leur demander. L’équilibre se trouve là.«