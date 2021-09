Duluc : « Il manque une identité collective sous Pochettino »

Le PSG va affronter ce dimanche l’Olympique Lyonnais au Parc des Princes (21h00) et voudra creuser encore davantage l’écart en tête du classement. Les Rouge & Bleu, invaincus en Ligue 1, pourront compter sur le soutien de ses supporters qui devraient voir jouer pour la première fois Leo Messi à domicile sous les couleurs parisiennes. Mais le Paris Saint-Germain a déçu en Ligue des Champions en milieu de semaine face à Bruges (1-1), et ce n’est pas prêt de s’améliorer selon le journaliste Vincent Duluc.

« Les matches ne sont pas forcément comparables en Ligue des Champions, entre ceux à élimination directe et une première rencontre de phase de poule. Mais il n’empêche, il manquait déjà une identité collective au printemps sous Pochettino, et elle manque encore aujourd’hui… Mais aujourd’hui elle s’explique ! Pourquoi est-ce que ce match nul face à Bruges n’est pas un accident ? En fait ce n’est pas automatique ! On sait très bien que pour que l’attaque parisienne joue ensemble, il faudra du temps ! Donc ce n’est pas un accident… Un accident serait si dès demain ça marchait. Or ça ne risque pas de marcher. »