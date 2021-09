Herrera : « Le reste de l’équipe doit être à leur service »

Très bon depuis le début de la saison (4 buts et 2 passes décisives en sept matches), Ander Herrera est aussi beaucoup présent dans les médias ces derniers jours. Ce samedi, le milieu de terrain (32 ans) a donné une interview à Marca. Son bon début de saison, la MNM, Sergio Ramos…Extraits choisis.

Son début de saison

Herrera : « Je continue de m’entraîner et de jouer de la même manière. Peut-être que maintenant, avec autant d’attaquants de haut niveau devant, les rivaux négligent davantage l’arrivée des milieux, et cela me profite. En dehors de cela, l’explication est que c’est du football. La balle me « tombe dessus » et j’en profite. Mais… il ne faut pas s’étonner si un jour cette séquence s’arrête… parce que ce n’est pas normal [rires].«

La MNM

Herrera : « Les cracks sont ceux qui font la différence et gagnent les matches, et le reste de l’équipe doit être à leur service, même si je sais qu’ils travailleront comme tout le monde. Mais si on leur demande de toujours faire la différence, on ne peut pas leur demander de faire 13 kilomètres par match. Cela peut être demandé à moi, Wijnaldum, Gueye ou Paredes. Pas à eux.«

Pourquoi je ne suis pas titulaire du début à la fin d’une saison ?

Herrera : « Les examens sont passés en mai. Si je ne me trompe pas, dans toutes mes équipes, j’ai terminé la saison parmi les 11 joueurs qui ont joué le plus de minutes. L’année dernière, j’étais huitième au PSG. Être titulaire ou non est relatif. Être disponible est important pour moi. J’apprécie beaucoup cela chez un joueur, étant apte et utile pour votre équipe autant de matches que possible. Il est vrai que parfois je n’ai pas été le titulaire incontesté, mais je finis toujours par être satisfait de mon total.«

Qui a la plus haute qualité technique entre Mbappé, Messi, Neymar ?

Herrera : « Kylian est le meilleur au monde avec des espaces, Ney est le meilleur dans la fantaisie, l’imagination, pour faire un mouvement auquel personne ne s’attend et Messi est le meilleur dans tout le reste : pour comprendre le jeu, savoir quand jouer long et quand jouer court, en sachant ce qui se joue à tout moment. Leo pourrait être le meilleur arrière droit, le meilleur arrière gauche… tout sauf le gardien.«

Qui va tirer les penalties ?

Herrera : « La vérité est que ce n’est pas encore arrivé et nous n’en avons pas discuté, mais une chose est claire : je ne vais pas les tirer (rires). Je n’ai que cette certitude. Mais je ne pense pas que ce soit un problème car Ney, Leo et Kylian ont une relation fantastique. Je ne sais pas s’ils vont se relayer ou faire un pierre-papier-ciseaux (rires). Je n’en ai aucune idée pour le moment. »

Les gens penseront que c’est un échec si le PSG ne remporte pas la Ligue des Champions, je le comprends ?

Herrera : « Je ne comprends pas. Je ne comprends pas que d’autres grosses équipes ne soient pas obligées de gagner la Ligue des Champions comme le PSG. Je pense que jouer une finale et une demi-finale d’affilée est un exploit incroyable pour un club aussi jeune que celui-ci, et je ne comprends pas que cela soit vu comme un échec. C’est incroyable que personne ne demande à Madrid, Chelsea, Barca, City, Juve… la Ligue des Champions comme une obligation comme nous. Je pense que c’est disproportionné.«

Le PSG détesté en Espagne

Herrera : « Le football suscite les passions. Je comprends qu’il y ait des gens en Espagne pour qui ça fait mal que les capitaines du Barça et du Real Madrid soient maintenant avec nous. C’est le foot.«

Ramos

Herrera : « Je sais qu’il souffre beaucoup de l’intérieur de ne pas pouvoir jouer, mais aujourd’hui je l’ai vu et il était super motivé, souriant et désireux de s’entraîner avec le ballon avec le reste du groupe.«