Bruno Guimaraes finalement pas dans le viseur du PSG ?

Cet hiver, le PSG souhaiterait s’offrir un milieu de terrain. Certaines rumeurs évoquaient un fort intérêt pour Bruno Guimaraes. Le Brésilien ne serait finalement pas dans le viseur du PSG.

Le PSG a officialisé une première recrue en la personne de Lucas Beraldo. Il aurait dû en officialiser une autre, Gabriel Moscardo, mais ce dernier doit se faire opérer du pied et sera absent trois mois. Son arrivée chez les Rouge & Bleu a été retardée et devrait être confirmée dans les mois à venir. Après ce contre temps, le club de la capitale est toujours à la recherche d’un milieu de terrain lors de ce mercato hivernal. Hier, le nom de Bruno Guimaraes a été évoqué.

Une piste à oublier

Les dirigeants du PSG auraient fait de l’actuel joueur de Newcastle sa priorité pour le mercato hivernal. ESPN Brasil expliquait que la bonne relation entre Luis Campos, le conseiller sportif des Rouge & Bleu, et Giuliano Bertulucci, l’agent de l’ancien lyonnais, pourrait aider dans ce dossier. Bertulucci est en effet l’agent de Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo. Mais dans ce dossier, deux obstacles s’avanceraient. Son prix, 115 millions d’euros, et la rivalité entre les fonds d’investissement qatari (QSI) et saoudien (Public Investment Fund). Mais selon les informations de Ben Jacobs, spécialiste anglais du mercato, malgré ces rumeurs, le PSG ne serait pas intéressé par une arrivée de Bruno Guimaraes lors de ce mercato hivernal. Une information confirmée par le twittos spécialiste du PSG, Abdellah Boulma, qui ajoute que le club de la capitale est à la recherche d’un joueur dans l’entre-jeu et en défense, pour pallier la blessure de Milan Skriniar.