Ce soir (21h10, France 3, BeIN Sports 1), le PSG reçoit Nice en quart de finale de la Coupe de France. Un match spécial pour Marcin Bulka, qui va retrouver son ancien club.

Arrivé au PSG libre de tout contrat durant l’été 2019 en provenance de Chelsea, Marcin Bulka n’a jamais eu sa chance avec les Rouge & Bleu. Barré par la concurrence de Keylor Navas et Sergio Rico, le Polonais n’a joué que deux rencontres avec le club de la capitale. Durant ses trois ans à Paris, il a été prêté à trois reprises. Au FC Carthagène en Espagne lors de la première partie de la saison 2020-2021, à Châteauroux lors des six premiers mois de l’année 2021 puis à Nice lors de l’exercice 2021-2022. Les Niçois, satisfait de son travail, l’ont définitivement acheté à l’été 2022. Titulaire indiscutable cette saison, Marcin Bulka va retrouver le PSG ce mercredi soir en quart de finale de la Coupe de France. Présent en conférence de presse d’avant-match, le portier a affiché ses ambitions avant ce choc.

Possible de battre à nouveau le PSG ?

« On avait fait un bon match. Il s’est passé pas mal de temps depuis, mais on est capable de le faire. Nous sommes les seuls à avoir gagné au Parc, ça montre qu’on sait le faire. L’objectif est de se qualifier. »

Rien à perdre contre le PSG ?

« Un match de coupe, c’est 90 minutes. Par le passé, notre style de jeu nous permettait de gagner car on n’encaissait pas beaucoup. Et en coupe, ne pas encaisser de but ça compte puisqu’il n’y a pas de match nul. »

A voir aussi : Farioli : « On va trouver une équipe différente qui aura à cœur de prendre sa revanche »

Aller au tirs au but peut être un objectif ?

« Moi, je n’espère pas. Si on a la possibilité de gagner dans le temps réglementaire, on prendra. À vous de juger si on est bon dans l’exercice, mais on doit être présent sur le terrain avant de penser à la séance de tirs au but. Et si je peux faire du bien à l’équipe. »