C’est désormais officiel. Comme annoncé depuis plusieurs semaines, Marcin Bulka ne sera plus un joueur du PSG. Prêté avec option d’achat à l’OGC Nice cette saison, le Polonais de 22 ans a convaincu les dirigeants niçois de le transférer définitivement. En effet, ce mercredi en début de soirée, les champions de France ont officialisé le départ de leur portier. « Le club souhaite beaucoup de réussite à Marcin sous le maillot de l’OGC Nice », a indiqué le PSG dans son communiqué. La durée du contrat n’a pas été précisée ni par le club de la capitale ni par les Aiglons. L’option d’achat s’élèverait à 2M€ selon plusieurs médias. Depuis son arrivée au PSG en 2019, le natif de Plock avait seulement disputé deux rencontres face au FC Metz (2-0, août 2019) et le RC Lens (0-1, septembre 2020). Il avait notamment connu des prêts au FC Cartagena et à Châteauroux.

Marcin Bulka décisif avec Nice en Coupe de France

Doublure de Walter Benitez en Ligue 1 lors de l’exercice 2021-2022, Marcin Bulka a aidé son équipe à atteindre la finale de la Coupe de France face au FC Nantes (défaite 0-1). Titulaire lors des matches de coupe, l’ancien de Chelsea s’était montré déterminant face au PSG lors de la séance des tirs au but en huitièmes de finale de la compétition (0-0, 6 t.a.b 5). Désormais, les dirigeants parisiens devront également régler les avenirs de Sergio Rico et Alphonse Areola.

Bilan 2021-2022 de Marcin Bulka