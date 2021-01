Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2025, Marcin Bulka (21 ans) avait été prêté, en octobre dernier, au FC Cartagena (Division 2 espagnole) afin d’avoir un temps de jeu plus conséquent. Cependant, son aventure espagnole ne se déroule pas comme prévue. L’international U21 polonais a disputé seulement 4 rencontres et pourrait donc écourter son prêt avec le club espagnol, d’après les informations de la chaîne Téléfoot. De son côté, le journaliste de RMC Sport, Loïc Tanzi, confirme que le portier parisien “va revenir de son prêt en Espagne, pour repartir sûrement en prêt.” Il ajoute que le club allemand de Wolfsburg le voulait pour devenir la doublure de Koen Casteels. Cependant, le natif de Plock “devrait plutôt prendre la direction de la Ligue 2” conclut Loïc Tanzi sur son compte Twitter. Le journaliste de RMC ne donne pas plus d’informations concernant les clubs intéressés par le portier parisien. De son côté, le journaliste de la chaîne Téléfoot, Simone Rovera, affirme que Châteauroux devrait accueillir Marcin Bulka. “Les bonnes relations entre les clubs et la présence des anciens parisiens Benoît Cauet et Jérôme Leroy vont aider à régler rapidement le dossier.” Châteauroux est actuellement lanterne rouge de L2 avec seulement 3 victoires en 21 matches (5 nuls et 13 défaites). Ils ont notamment encaissé 35 buts depuis le début de la saison.

Pour rappel en juin dernier, la FIFA avait modifié temporairement certains points de son règlement en raison de la crise sanitaire. Ainsi cette saison, les footballeurs peuvent évoluer dans maximum trois clubs. “Pour éviter tout problème en ce qui concerne des joueurs se retrouvant sans emploi, les joueurs sont autorisés à être enregistrés auprès d’un maximum de trois clubs pendant une même saison et peuvent disputer des matches officiels pour un maximum de trois clubs durant cette période.”

Statistiques 2020-2021 de Marcin Bulka