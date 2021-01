Cet été, le PSG a prolongé le contrat de son troisième gardien jusqu’en juin 2025, Marcin Bulka, avant de le prêter en deuxième division espagnole au FC Cartagena. Ce prêt devait permettre au Polonais (21 ans) d’emmagasiner du temps de jeu et de l’expérience. Mais pour l’instant, Bulka n’a joué que quatre matches avec le club espagnol. En plus, le FC Cartagena a recruté un nouveau gardien cet hiver et a aussi changé d’entraîneur. Selon les informations de Simone Rovera – journaliste pour Téléfoot La Chaîne – le PSG pourrait décider d’écourter le prêt de son gardien. Bulka pourrait donc revenir plus tôt que prévu au PSG. Mais ce retour pourrait n’être que bref puisque les Rouge & Bleu souhaiteraient le refaire partir en prêt pour cette dernière partie de saison. Toujours selon Simone Rovera, Wolfsburg ne serait pas une piste pour l’ancien portier de Chelsea.