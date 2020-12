Lors de cette saison 2020-2021, le PSG a prêté cinq de ses joueurs sous contrats à différents clubs. Parmi ces joueurs prêtés, trois gardiens : Alphonse Areola (Fulham), Marcin Bulka (FC Cartagena) et Garissone Innocent (SM Caen). Le club de la capitale a notamment prêtés deux de ses Titis – Eric Junior Dina Ebimbe (Dijon FCO) et Arnaud Kalimuendo (RC Lens) – afin qu’ils poursuivent leur apprentissage dans le football professionnel. Voici ci-dessous le temps de jeu des joueurs prêtés par le PSG cette saison.

Alphonse Areola (prêt à Fulham jusqu’au 30 juin 2021)

Après un prêt au Real Madrid la saison passée, Alphonse Areola (sous contrat avec le PSG jusqu’en 2023) enchaîne une seconde année loin de son club formateur. Les Rouge et Bleu ont décidé de le prêter (avec option d’achat) à Fulham, en Premier League. Cependant, le promu ne réalise pas une bonne première partie de saison. 18e au classement, le club londonien possède un bilan de 2 victoires, 5 nuls et 8 défaites. Depuis son arrivée, Alphonse Areola a participé à 15 matches (14 matches de Premier League et 1 match EFL Cup, soit 1.350 minutes) pour un total de 20 buts encaissés et 4 clean-sheets.

Premier League : 14 matches disputés (1.260 minutes) – 20 buts encaissés, 3 clean-sheets

: 14 matches disputés (1.260 minutes) – 20 buts encaissés, 3 clean-sheets EFL Cup : 1 match disputé (90 minutes), 0 but encaissé, 1 clean-sheet

Marcin Bulka (prêt au FC Cartagena jusqu’au 30 juin 2021)

Avant son départ en prêt dans le club de deuxième division espagnole, le FC Cartagena, Marcin Bulka avait étendu son contrat avec le PSG jusqu’en juin 2025. Souhaitant acquérir du temps de jeu, le Polonais de 21 ans a opté pour un championnat espagnol. Cependant, le natif de Plock a très peu joué avec son équipe. Il a été titularisé à trois reprises dans les buts (270 minutes) et a disputé l’unique match de son équipe en Copa Del Rey face à Pontevedra (défaite 1-2). Sur ces quatre matches, Marcin Bulka a encaissé 7 buts et réalisé 1 clean-sheet.

Liga2 : 3 matches disputés (270 minutes) – 5 buts encaissés, 1 clean-sheet

: 3 matches disputés (270 minutes) – 5 buts encaissés, 1 clean-sheet Copa del Rey : 1 match disputé (90 minutes) – 2 buts encaissés

Garissone Innocent (prêt au SM Caen jusqu’au 30 juin 2021)

Quatrième gardien la saison passée, Garissone Innocent a également envisagé un prêt afin d’acquérir du temps de jeu. Mais comme Marcin Bulka, le portier de 20 ans a très peu joué avec le club de Ligue 2, le SM Caen. Cependant, il a participé au deux derniers matches de championnat, lors de la victoire face à Dunkerque (3-2) et la lourde défaite contre Sochaux (1-4).

Ligue 2 : 2 matches disputés (180 minutes) – 6 buts encaissés

: 2 matches disputés (180 minutes) – 6 buts encaissés National2 : 1 match disputé (90 minutes) – 1 but encaissé

Eric Junior Dina Ebimbe (prêt au Dijon FCO jusqu’au 30 juin 2021)

Après une première expérience professionnelle réussie au Havre (Ligue 2), le milieu de terrain, Eric Junior Dina Ebimbe, a été prêté dans un club de Ligue 1, le Dijon FCO. Malgré les mauvais résultats du DFCO (19e), le joueur de 20 ans est l’une des belles satisfactions de la saison du club bourguignon. En effet, l’international U21 de l’Equipe de France a prouvé à son ancien coach, Stéphane Jobard, et à l’actuel entraîneur, David Linares (au poste depuis le 12 novembre), son importance dans le jeu du DFCO. En effet, Eric Junior Dina Ebimbe a disputé 15 matches de Ligue 1, dont 9 dans son intégralité, pour un total de 1 but et 1 passe décisive. Il a manqué deux matches pour cause de blessure musculaire. Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2023, le joueur formé au PSG a été prêté avec option d’achat (entre 4M€ et 5M€) au DFCO.

Ligue 1 : 15 matches disputés (1.177 minutes) – 1 but, 1 passe décisive, 2 cartons jaunes

Arnaud Kalimuendo (prêt au RC Lens jusqu’au 30 juin 2021)

C’est la plus grande satisfaction parmi les joueurs prêtés par le PSG cette saison. Prêté au RC Lens (avec option d’achat seulement si le PSG donne le feu vert) Arnaud Kalimuendo avait prolongé son contrat avec son club formateur jusqu’en 2024. Et pour sa première vraie expérience en Ligue 1, Arnaud Kalimuendo a montré de très belles qualités. En 10 matches avec le RC Lens (496 minutes), l’attaquant de 18 ans a marqué à 4 reprises et participe à la belle saison des Sang et or (7e de Ligue 1).

Ligue 1 : 10 matches disputés (496 minutes) – 4 buts, 1 passe décisive

