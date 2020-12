Ce soir à 21h (RMC Sport 1 / la chaîne Téléfoot), le PSG devra bien terminer le travail face à l’Istanbul Basaksehir (6ème journée de la phase de groupes) en vue d’une qualification aux 8es de finale de la Ligue des champions au printemps prochain. Déjà éliminé de toutes compétitions européennes, le club turc voudra tout de même sauver son honneur avec un match prestigieux face au finaliste de la dernière édition de l’UEFA Champions League. En conférence de presse d’avant-match, l’entraîneur de l’Istanbul Basaksehir, Okan Buruk, a indiqué que son équipe allait jouer le match à fond.

“Demain (ce soir, ndlr), c’est notre dernier match. Nous voulons faire un beau match, nous allons essayer de proposer du jeu. Nous essaierons de mettre les meilleurs joueurs sur le terrain, comme lors des matchs précédents. Le PSG a gagné les 2 derniers matchs de la Ligue des champions, ils voudront aussi gagner ce match. Il y aura une atmosphère différente par rapport au premier match”, a déclaré Okan Buruk en conférence de presse. “C’est une équipe qui peut marquer lorsque vous offrez la moindre chance. Mais c’est aussi une équipe qui a des lacunes en défense car elle est offensive dans le jeu. On peut se procurer des occasions de but. Nous l’avons vu dans de nombreux matches et dans notre match. Nous avons eu des occasions pour marquer lors du premier match, mais nous n’avons pas marqué. Nous allons essayer de transformer nos chances en buts”, a indiqué l’entraîneur turc.

Outre Okan Buruk, l’attaquant de l’Istanbul Basaksehir, Demba Ba, a également été interrogé sur ce match en conférence de presse. “Le PSG a besoin d’au moins un point pour passer au tour suivant sans regarder l’autre match (Leipzig / Manchester United). Nous jouerons ce match pour bien terminer la coupe. Nous devons tout faire contre une belle équipe en Europe (…) Nous avons affronté les demi-finalistes et les finalistes. Nous sommes tombés dans un groupe très difficile. Peu importe à quel point nous étions bons et avons fait de notre mieux, nous n’avons pas pu sortir du groupe.”