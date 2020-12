C’est un match à fort enjeu qui attend le PSG ce soir (21h, RMC Sport 1, Téléfoot) dans un Parc des Princes à huis clos. Si Istanbul Basaksehir n’a rien à gagner, si ce n’est un peu de gloire, dans le cadre de la J6 de la phase de groupes de l’UEFA Champions League, il peut fortement nuire au PSG en le battant. Pour faire simple, même si une défaite n’est pas forcément éliminatoire, Paris aura besoin d’un nul pour se qualifier et d’une victoire pour s’assurer la première place de la poule H aux dépens de Leipzig et Manchester United qui s’affrontent en Allemagne. La première place assurerait d’éviter le FC Bayern, Liverpool, Manchester City, Chelsea et probablement le FC Barcelone. Ce n’est pas anodin.

Pour parvenir à faire un résultat face au champion de Turquie, Thomas Tuchel a un peu plus de choix que ces dernières semaines. Il y a de nouveau une forme de concurrence à certains postes. A tel point qu’Angel Di Maria n’est pas du tout certain de débuter ce PSG / Istanbul Basaksehir. Ainsi, dans L’Equipe, on trouve un 4-3-3 avec le trio Neymar-Kean-Mbappé en attaque et un entrejeu Paredes-Danilo-Verratti. Le journal Le Parisien suppose un 4-4-2, avec Neymar à gauche, Di Maria à droite. Le quotidien n’exclut pas non plus une titularisation de Rafinha et s’interroge sur la capacité de Presnel Kimpembe, au pied meurtri, à jouer. Bref, il pourrait y avoir des surprises dans le choix des hommes et dans l’animation.

Possible feuille de match du PSG / Istanbul Basaksehir

Mardi 8 décembre 2020 à 21 heures au Parc des Princes (Paris) – 6e journée du groupe H de l’UEFA Champions League – Diffuseurs : RMC Sport 1 et Téléfoot – Arbitre : Ovidiu Haţegan (ROU) – VAR : Marco Di Bello (ITA) et Maurizio Mariani (ITA)