Ce dimanche après-midi (13 heures, Prime Video, Canal Plus Foot), le PSG retrouve la Ligue 1 avec la réception de Reims pour le compte de la 25e journée. Petit tour en chiffres autour de ce match.

Après ses deux matches nuls consécutifs en Ligue 1, le PSG voudra retrouver le goût de la victoire ce dimanche après-midi avec la réception – au Parc des Princes – du Stade de Reims. Une rencontre à un horaire inhabituel de 13 heures. C’est la 13e fois que le club de la capitale va jouer à cette horaire, la cinquième fois au Parc, pour un bilan de dix victoires et deux défaites, comme le rapporte Michel Kollar, l’historien du PSG, sur le site internet des Rouge & Bleu. À domicile, le PSG reste sur une série de 15 matches sans défaites (12 victoires, 3 nuls) toutes compétitions confondues. Les Parisiens restent également sur une série de 19 rencontres sans revers en Ligue 1 (14 succès, cinq nuls), la cinquième plus longe de son histoire derrière les 27 matches en 1993-1994 et 2015-2016, les 26 matches en 1985-1986, et les 20 matches en 2018-2019.

Un but encaissé lors des huit derniers matches contre Reims

Toutes compétitions confondues, le PSG reste même sur 21 matches sans défaites (15 victoires, six nuls). Annoncé remplaçant cet après-midi, Kylian Mbappé est le meilleur buteur du PSG face à Reims, à égalité avec Edinson Cavani avec sept réalisations. Les deux équipes s’affronteront pour la 34e fois de leur histoire, pour un bilan de 16 victoires parisiennes, neuf nuls et huit victoires rémoises. Le Stade de Reims, une équipe qui a du mal à marquer contre le PSG. Lors des huit dernières confrontations, le PSG n’a en effet encaissé qu’un seul but, le 29 janvier 2023 lors du match nul au Parc des Princes (1-1).