BVB / PSG – les notes des joueurs parisiens dans la presse

Hier soir, le PSG a concédé le match nul sur la pelouse de Dortmund (1-1). Un résultat qui lui permet de se qualifier en huitièmes de finale de C1. Donnarumma et Zaïre-Emery ont été les hommes du match.

Deuxième de son groupe au coup d’envoi, le PSG devrait s’imposer pour s’offrir la première place de son groupe. Les Parisiens se sont procurés beaucoup d’occasion mais ont péché dans la finition ou sont tombés sur un retour miraculeux de Süle face à Mbappé ou bien encore le poteau. En manque de réussite, les Parisiens vont voir le Borussia Dortmund prendre l’avantage à la 51e minute. À ce moment-là, le PSG était relégué en Europa League. Mais cinq minutes plus tard, Warren Zaïre-Emery égalisait et permettait au club de la capitale de se qualifier de nouveau en huitièmes de finale de la Ligue des champions, le Milan égalisant dans le même temps. Le titi, qui était annoncé forfait pour la fin de l’année 2023, a été le sauveur du PSG. Il a reçu la meilleure note dans l’Equipe avec un 7. Le Parisien lui accorde aussi un 7. Pour le quotidien francilien, « une prestation en mode diesel pour son retour comme titulaire. Quelques pertes de balles pour débuter, un impact assez léger avant de se faire trop facilement effacer sur le but adverse. Il sonne la révolte en marquant d’une frappe déviée (56e) et se lâche beaucoup plus dans ses initiatives par la suite. Un gros travail de récupération en fin de match. » Mais pour Le Parisien, c’est Gianluigi Donnarumma qui est l’homme du match avec un 8. « De retour dans le but, l’Italien a livré une partie de haut niveau et maintenu son équipe en jeu pendant toute la durée du match. Pas moins de cinq arrêts devant les attaquants adverses qui valent très cher. »

A voir aussi : Al-Khelaïfi : « On méritait de gagner ce match »

Kolo Muani encore en dedans

Titulaire sur le côté droit de l’attaque du PSG, Randal Kolo Muani a poursuivi son début de saison galère. Il a réussi à se procurer plusieurs belles occasions, dont une où il voit sa frappe frôler le poteau du Borussia. Il n’a pas réussi à faire des différences et peser sur la défense allemande. C’est lui qui obtient la plus mauvaise note dans Le Parisien et l’Equipe avec un 3,5 pour le quotidien régional et un 3 pour le quotidien sportif. « Il avait la lourde tâche de remplacer Dembélé sur l’aile droite et il n’a pas relevé le défi. Il a perdu deux face-à-face avec Kobel qui auraient pu le hanter. Pour le reste, il s’est illustré par de mauvais choix. Des pertes de balle dangereuses aussi en première période. » Les deux quotidiens ont aussi souligné les bonnes performances de Lucas Hernandez, crédité d’un 6 et de Kylian Mbappé, qui reçoit un 7 dans l’Equipe et un 6,5 dans Le Parisien.