BVB / PSG : Les notes des Parisiens dans la presse

Ce mercredi soir, le PSG s’est incliné sur la pelouse du Borussia Dortmund (1-0) dans le cadre de la demi-finale aller de Ligue des champions. Et trop de Parisiens ont affiché des lacunes dans ce match.

Comme lors du tour précédent face au FC Barcelone, le PSG devra renverser la situation dans un match aller-retour de Ligue des champions. Battu sur le plus petit des scores (1-0) sur la pelouse du Borussia Dortmund, le club parisien peut avoir des regrets au vu de ses occasions en seconde période. Cependant, pendant trop longtemps, les joueurs de Luis Enrique ont montré un visage inquiétant, notamment sur le plan technique. Et plusieurs joueurs n’ont pas été à la hauteur de l’évènement.

Nuno Mendes inquiétant, une attaque sans génie, Donnarumma au niveau

Alors que son état physique était surveillé de près par le staff parisien ces derniers jours, Nuno Mendes était finalement titulaire ce mercredi au Signal Iduna Park. Et le latéral gauche parisien a sûrement livré sa plus mauvaise prestation depuis son arrivée à Paris. « Était-il vraiment en état de jouer cette demi-finale ? On n’en est vraiment pas sûr. Le Portugais a livré une prestation très inquiétante. Il a été tourmenté par Sancho dans des proportions assez considérables et affiché une fébrilité technique inhabituelle. Il aurait pu coûter un penalty sur une poussée sur Füllkrug (62e). Il avait des consignes restrictives sur le plan offensif et n’a jamais pu – à part sur l’action qui amène les deux poteaux – amener le danger », analyse L’Equipe qui lui donne la plus mauvaise note du match (2/10). En attaque, les Parisiens ont aussi montré certaines limites à l’image d’Ousmane Dembélé et Bradley Barcola, qui récoltent chacun la note de 3/10 dans le quotidien sportif, soit une moins bonne note que Kylian Mbappé (4/10).

De son côté, Le Parisien pointe aussi du doigt la prestation offensive du PSG. Leader d’attaque de son équipe, Kylian Mbappé reçoit aussi la note de 4/10 : « Ah si seulement cette frappe enroulée du droit n’avait pas trouvé le poteau… (51e). À part ça, le champion du monde a eu beaucoup de mal à exister face à Hummels et a souvent peiné à faire des différences, faisant preuve d’altruisme. Il s’est un peu réveillé en deuxième période, mais on attend forcément plus de lui. » En revanche, Gianluigi Donnarumma a réussi à maintenir en vie sa formation avec un arrêt déterminant juste avant la pause. « Sans lui, l’addition aurait pu être plus lourde. L’Italien intervient dans le bon tempo devant Sabitzer (13e), avant de repousser une tentative du même joueur sur sa ligne (44e). Si le PSG est encore dans le jeu, il le doit à son gardien », note le quotidien francilien, qui lui attribue la meilleure note du PSG (6.5/10).