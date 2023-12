BVB / PSG : Un onze de départ offensif pour Luis Enrique !

Pour l’ultime rencontre des phases de poules de C1 cette saison, le PSG joue un match couperet sur la pelouse du Signal Iduna Park. L’occasion pour Luis Enrique de tirer le meilleur de ses joueurs face au Borussia Dortmund pour le rendez-vous le plus chaud de sa jeune aventure Rouge & Bleu jusque-là.

Si l’affaire était mal engagée pour la présence de Warren Zaïre-Emery pour ce match on ne peut plus important, le titi parisien est finalement présent, et titulaire. Une nouvelle qui permet au numéro 33 du PSG de confirmer son retour à la compétition après son entrée en jeu lors de la dernière rencontre en date face au FC Nantes (2-1). Par ailleurs, autour du jeune milieu de terrain, Luis Enrique peut donc composer avec son entrejeu qui s’apparente à du classique avec les présences de Vitinha et Manuel Ugarte. En défense, un autre retour est confirmé, celui de Marquinhos. Le capitaine du PSG était revenu de la dernière trêve internationale blessé aux Ischios, mais a lui aussi effectué son retour sur la pelouse lors de la dernière journée de championnat. L’occasion de retrouver des sensations avant d’être titularisé ce soir au Signal Iduna Park, accompagné de Milan Skriniar. Sur les ailes, Lucas Hernandez et Achraf Hakimi tiennent leur rôle. Les interrogations se faisaient nombreuses en attaque et les réponses sont tombées. Pour accompagné Kylian Mbappé et palier l’absence d’Ousmane Dembélé, suspendu, Luis Enrique a fait le choix de titulariser Randal Kolo Muani dans l’axe et Kang-In Lee dans le couloir droit. A noter que dans le secteur offensif, Gonçalo Ramos est l’absent de derrière minute. Le Portugais, grippé, n’a pas effectué le déplacement avec ses coéquipiers.

Les compositions de BVB / PSG

Le XI du BVB : Kobel – Bensebaini, Ozcan, Reus, Fulkrug, Hummels, Wolf, Brandt, Sule, Adeyemi, Bynoe-Gittens Remplaçants : Meyer, Lotka, Schlotterbeck, Reyna, Haller, Sabitzer, Malen, Blank, Bueno