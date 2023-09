Le Paris Saint-Germain est tombé sur un groupe assez relevé pour sa campagne 2023/2024 en Ligue des Champions. AC Milan, Dortmund et Newcastle, deux noms prestigieux et un club anglais qui possède un effectif assez intéressant.

Jouer dans ce groupe, c’est affronter des grosses équipes dans des stades mythiques et des ambiances garanties. Sur le papier, c’est la poule la plus relevée de cette saison. L’AC Milan, qu’on ne présente plus et qui a retrouvé un niveau digne des plus grands depuis quelques saisons. Le club italien est par ailleurs sept fois vainqueur de la Ligue des Champions, soit le deuxième club le plus titré de l’histoire de la compétition. Dortmund, vainqueur de la C1 en 1997 et deuxième club régulier du championnat d’Allemagne. Newcastle a souvent été un club du milieu de tableau en Premier League. Depuis la saison passée, le club anglais affiche un nouveau visage avec des joueurs capables de tenir tête à des grandes équipes.

Dans Le Parisien, Vahid Halilhodzic pense que « la qualité et l’expérience » feront la différence pour sortir de ce groupe. Pour l’ancien entraîneur du PSG, le club de la capitale reste le favori. « Ils ont la capacité, la qualité, l’expérience pour ne pas tomber dans ce piège. Si Paris prend sérieusement chaque match, il n’y aura pas de problème et s’ils prennent la confiance rapidement, je pense qu’ils pourront aller loin », a-t-il expliqué au média français. Le Parisien l’explique bien, le PSG est dans un groupe difficile mais le niveau de ces clubs depuis le début de la saison laisse à désirer. Milan vient de perdre 5-1 contre son ennemi de toujours, l’Inter Milan, et ce malgré une 2e place en Serie A. Dortmund est 7e de Bundesliga et affiche un bilan de deux victoires et deux nuls. Et enfin, Newcastle est 11e de Premier League. Pour rassurer les Parisiens, les Rouge & Bleu n’ont perdu que 9 fois en phase de groupe depuis la saison 2012-2013, avec 45 victoires et 12 nuls.

Le PSG n’a plus joué à San Siro depuis 2001, va retourner à Dortmund après leur défaite en 2020 et affrontera Newcastle pour la première fois de son histoire. Au-delà du contenu, l’ambiance de chaque stade sera un élément important de l’issue des matchs. « Pour moi, c’est un plaisir de jouer dans des conditions comme ça, dans un stade plein, ça peut être aussi motivant pour ton équipe », estime Laurent Robert, ancien joueur du PSG, auprès du Parisien. Le groupe est relevé mais il y aura du spectacle dès les premiers mois de la saison, et ce pour le plus grand bonheur des supporters parisiens.