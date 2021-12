Si son passage en tant que joueur n’a pas marqué les esprits, Yohan Cabaye s’épanouit depuis cet été en tant que directeur technique du centre de formation du PSG. Interrogé par Le Parisien, l’ancien international Français est longuement revenu sur l’importance de son rôle dans l’accompagnement des jeunes talents du club de la capitale. Extraits choisis ci-contre.

Son rôle au PSG

« Le rôle qu’on m’a confié c’est de m’occuper de toute la coordination sportive, de la préformation à la formation. Je dois avoir, aussi, une vision globale sur toutes les équipes pour le futur, avec le seul et unique but de développer le plus de joueurs et de les amener le plus haut possible.«

Son lien avec les familles des joueurs

« Depuis deux mois on a mis en place tous les lundis après-midi une permanence pour recevoir les familles trente minutes ou plus. Si c’est bien, on encourage. Si ce n’est pas bien, on essaye de mettre des petites alertes.

Le niveau des Titis

« je crois que ça se voit dans les résultats. On est premiers en U 19 et U 17 avec sept et huit points d’avance, on vient de se qualifier pour les huitièmes de finale de Youth League. Les joueurs, et c’est pour moi le plus important, progressent bien.«

Xavi Simons et Edouard Michut

Interrogé sur les raisons qui ont poussé Xavi Simons et Michut à retrouver leur catégorie plutôt que de jouer avec les pros, Cabaye est resté évasif mais a tenu à saluer le sérieux des deux joueurs : « Ce n’est pas à moi de le dire. Je mettrais simplement en avant leur comportement exemplaire quand ils sont sur le terrain. Je les félicite pour leur investissement. Ce sont des bonnes personnes et ils le montrent tous les jours.«

Sa réaction par rapport à la possibilité de perdre certains jeunes

« Aujourd’hui, on se focalise sur la progression des joueurs. Le cœur du projet, c’est le joueur. Si on peut le faire grandir chez nous… On n’empêchera pas les clubs étrangers de venir vérifier ce qu’on fait ici, parce que la réputation du centre de formation du PSG est très bonne, et notre objectif est d’être l’un des meilleurs centres de formation du monde.«