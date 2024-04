Qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des champions et de l’Europa League, le PSG et Marseille ont vu leur match entre les deux rencontres européennes reportées. Un choix qui fait grincer des dents. Jean-Pierre Caillot, président de Reims, concerné par un report, a pris la défense de la Ligue.

La France a deux représentants encore en lice en Coupe d’Europe en cette fin de saison. Le PSG qui jouera contre le Borussia Dortmund en demi-finale de la Ligue des champions, et Marseille qui affrontera l’Atalanta Bergame en demi-finale de l’Europa League. Pour donner toutes les chances aux deux clubs dans leur quête de finale, la Ligue de football professionnel (LFP) a décidé de reporter les matches de la 32e journée de Ligue 1 du PSG et de Marseille, comme elle l’avait déjà fait entre les deux quarts de finale. Mais cette décision a du mal à passer chez plusieurs autres clubs de l’élite. Ce n’est pas le cas du Stade de Reims et de son président, Jean-Pierre Caillot.

« La première chose, c’est de soutenir nos clubs européens »

« C’est quand même une grande anomalie que la France n’arrive pas tous les ans à exister dans les compétitions européennes alors que nos concurrents les plus proches y arrivent. On a repensé la feuille de route. On pourra dire tout ce qu’on veut, faussé, pas faussé, je n’en sais rien. Il y a une réalité, c’est qu’on dit en boucle depuis des années qu’on veut exister sur la scène européenne, qu’on a besoin d’un bon indice UEFA. Et lorsqu’on est confronté à la situation, je pense qu’il ne faut pas regarder son intérêt personnel, lance Caillot pour RMC. Pour l’intérêt général du foot, son écosystème, aux clubs de s’adapter. C’est exactement comme ça que je vois les choses. Je suis aussi président du collège des clubs de Ligue 1. Avec Vincent Labrune, on porte une nouvelle vision, une nouvelle organisation du foot et de la ligue. La première chose, c’est de soutenir nos clubs européens qui nous ont d’ailleurs remerciés. […]Parce qu’encore une fois, c’est facile de dire qu’on est unanimes, qu’on est solidaires quand on n’est pas confronté. C’est quand on est confronté à la situation, comme c’est le cas, et dieu sait que c’est magnifique pour notre football. C’est surtout ça qu’il faut regarder. »