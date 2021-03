Calderwood : “Le virus est mauvais pour tout le monde, y compris pour les pelouses”

Grounds manager du PSG, Jonathan Calderwood veille à la qualité des pelouses hybrides du club francilien. Mais 2020 a été une mauvaise année. Au point où l’aire de jeu du Parc des Princes a fini en 17e position du classement des pelouses. L’Irlandais explique le pourquoi du comment.

“Pour être honnête, ce n’est pas une bonne saison pour nous. Le virus est mauvais pour tout le monde, y compris pour les pelouses. Le dernier championnat s’est arrêté en mars et, parce qu’on ne savait pas quand on allait reprendre, on a gardé la pelouse en l’état. Ensuite, nous avons appris que la saison était terminée. Sauf que nous avions la Ligue des champions à jouer en août et nous avions des matches de préparation à jouer au Parc des Princes en juillet, au moment où nous changeons la pelouse en temps normal. C’est la première fois que je n’ai pas pu changer ma pelouse en 22 ans. Après, on ne se cherche pas d’excuses, nous n’aurions pas dû pointer en 17e position du classement. La pelouse ne répond pas comme on le voudrait, il y a d’autres facteurs. Et puis, lors du confinement, le club a fait le choix d’être très prudent sur les déplacements professionnels et d’effectuer un entretien minimum de la pelouse, alors que d’autres clubs ont continué de travailler comme si de rien n’était. On a juste accepté le fait de ne pas avoir une pelouse parfaite pendant un an. C’est une période difficile sur le plan personnel (rires)”, explique Jonathan Calderwood à Ouest-France.