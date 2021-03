Minguella : “Verratti est le métronome du PSG”

Le FC Barcelone peut dire merci à José María Minguella. Ex agent de joueur, il a fait signer en Catalogne en son temps Diego Maradona, Hristo Stoitchkov, Romario ou encore Lionel Messi. L’homme connait le football. Et il connait les qualités d’un Marco Verratti, indispensable au PSG.

“Verratti est un joueur de très haut niveau, avec beaucoup de caractère. Il couvre une zone importante du terrain, sait bien défendre quand le jeu le requiert, mais aussi se projeter jusqu’à la surface adverse. Il est essentiel dans le jeu de son équipe car il apporte ses qualités techniques et ne ménage pas ses efforts. Il évolue à un niveau très élevé depuis des années, ce qui est le plus difficile. Il fait partie des meilleurs joueurs européens depuis qu’il a 22-23 ans, même s’il a connu des hauts et des bas, comme tous les footballeurs“, commente Minguella dans France Football. Je me souviens de sa performance face au Barça lors du huitième remporté 4-0 par le PSG. Il avait ébloui tout le monde et cela avait attiré l’attention de la direction sportive du Barça, qui a tenté de le faire venir l’été suivant. Mais le PSG n’a pas voulu le laisser partir, ce qui est logique. Cette année, lors du match aller, on l’a vu évoluer dans un rôle plus offensif, et il a encore livré une bonne prestation. Il fait partie des meilleurs à son poste. On ne se rend peut-être pas compte de sa valeur, car il évolue à un poste qui n’est pas toujours valorisé, mais son abattage est essentiel pour l’équilibre du PSG. Il est le métronome de sa formation.“