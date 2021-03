Neymar forfait pour le PSG-Barça, Kean toujours isolé

A 11h15, le PSG doit débuter sa séance d’entraînement du jour au camp des Loges. Et il n’y aura pas de suspense concernant Neymar. Le numéro 10 du PSG ne retrouvera pas le Barça demain au Parc des Princes (8e de finale retour de l’UEFA Champions League). Le Brésilien va devoir faire l’impasse sur ce match européen pour privilégier les échéances à venir. Neymar va poursuivre encore un travail individuel, comme le rapporte le PSG dans un communiqué. D’autant plus qu’une gêne aux adducteurs est intervenue hier, confidence de L’Equipe. Alessandro Florenzi et Thilo Kehrer sont aptes.

Informations officielles