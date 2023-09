Calligaris avant PSG / OL : « On va aller sur le terrain pour gagner ce match »

Ce dimanche soir, le PSG affronte l’OL du côté de Troyes en marge du Trophée des Championnes. Et à un peu plus de 24 heures du coup d’envoi de ce match, Viola Calligaris a livré ses impressions auprès du journal L’Équipe.

Elle fait partie des recrues du PSG cet été. Viola Calligaris, la transfuge de Levente, appréhende un tout nouvel environnement, un nouveau football depuis plusieurs semaines. Et cela va démarrer très fort pour la milieu de terrain qui disputera son tout premier match officiel en rouge et bleu ce dimanche soir face à l’OL. Une entrée dans le bain, en marge du Trophée des Championnes, loin d’être en douceur donc. Mais qu’importe, l’internationale suisse possède de hautes ambitions avec son nouveau club.

Une question de confiance pour Viola Calligaris

« J’ai déjà vu plein de matches PSG – OL à la télévision. Je connais un peu de l’extérieur, a avoué Viola Calligaris dans des mots délivrés au site du quotidien sportif.. Lyon, c’est un très grand club. Peut-être la meilleure équipe du monde. Mais on va aller sur le terrain pour gagner ce match. C’est clair, c’est un trophée et on veut le gagner. (…) On va tout le temps aller sur le terrain pour gagner les matches. Je ne crois pas que ce match va changer la saison. Si on gagne, la confiance va augmenter, c’est normal. (…) On croit en ce qu’on fait et c’est le plus important pour notre équipe. »