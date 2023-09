Le message important d’Achraf Hakimi après le séisme au Maroc

Un puissant séisme a frappé la région de Marrakech au Maroc dans la nuit de vendredi à samedi. Celui-ci a causé d’importants dégâts. Ce séisme d’une magnitude située en 6,8 et 7 sur l’échelle de Richter a tué 1037 personnes. 1204 sont blessés dont 721 dans un état critique.

« Votre aide est indispensable »

Le monde entier soutient ce pays après ce drame, dont le monde du sport. Le PSG a par ailleurs apporté un message sur son compte Twitter. « Toute la famille du Paris Saint-Germain est aux côtés de nos amis marocains suite au terrible tremblement de terre. Toutes nos condoléances à ceux qui ont perdu des proches. Nos pensées sont avec vous« , a déclaré le club de la capitale. De son côté, le Marocain Achraf Hakimi a laissé un message important sur les réseaux sociaux. Il rappelle que c’est dans ces moments difficiles qu’il faut être solidaire et qu’il ne faut pas hésiter à donner son sang pour aider les personnes dans le besoin. « À l’heure actuelle, la priorité est de fournir du sang à ceux qui se trouvent dans une situation critique. Le don de sang est la responsabilité de chacun pour sauver le plus grand nombre de vies possible. Votre aide est indispensable », a écrit l’international marocain.

— Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) September 9, 2023

